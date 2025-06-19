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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:١٢ م

ايران تدعو الصليب الأحمر لادانة العدوان الصهيوني

ايران تدعو الصليب الأحمر لادانة العدوان الصهيوني

طلب سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى مكتب منظمة الامم المتحدة في جنيف، من اللجنة الدولية للصليب الاحمر، ادانة العدوان الاسرائيلي على ايران بصراحة وشفافية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقائه رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ماريانا سبولياريتش في جنيف، قال علي بحريني: ان هذه المؤسسة باعتبارها مراقبة ومنفذة لمعاهدات جنيف، يجب عليها تحديد وادانة اعمال الكيان الصهيوني بصراحة.

واشار الى استشهاد واصابة المئات من المواطنين الايرانيين في العدوان الصهيوني واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ووفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة ، اقدمت بعد العدوان على الرد والدفاع المشروع عن ارضها وشعبها وستستمر في ذلك مادامت هجمات الكيان الاسرائيلي مستمرة.

من جانبها اعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن اسفها الشديد وتعاطفها مع ضحايا هذه الهجمات وقالت: اننا نسعى الان بقوة لخفض التوترات عبر اي طريق ممكن وسنعلن ذلك للجانب الاسرائيلي رسميا.

واضافت: نحن الان في اتصال مستمر مع جمعية الهلال الاحمر بالجمهورية

الاسلامية الايرانية لتغطية الحاجات الضرورية عند الحاجة.

وفي هذا اللقاء تم تسليم مذكرة رسمية لرئيسة الصليب الاحمر من قبل الجمهورية الاسلامية حول الادلة القانونية في ادانة العدوان الصهيوني على ايران.

رمز الخبر 1959583

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