خلال زيارته لبيروت.. قاليباف يلتقي جمعا من الناشطين وممثلي الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة

وأفادات وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف"، التقى اليوم السبت، جمعا من الناشطين وممثلي الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة في بيروت.

وفيما سبق، اجرى قاليباف مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان في هذا البلد نبيه بري، كما تفقد مناطق في الضاحية الجنوبية والبسطة (غربي بيروت) التي طالتها الغارات الصهيونية.

وفي ختام هذه الزيارة، غادر رئيس البرلمان الايراني بيروت متجها الى مدينة جنيف السويسرية للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات العالم (IPU) الذي سينعقد غدا.

ومن اهم الاهداف التي يسعى اليها رئيس مجلس الشورى الاسلامي، عبر زيارته الحالية الى جنيف، تجدر الاشارة الى تبيين وتسليط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني، ودعم فصائل المقاومة، كما سينقل للعالم من خلال مباحثاته وكلماته، ظلامة وصمود الشعبين اللبناني والفلسطيني قبال هذه الجرائم.