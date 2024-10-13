رئيس البرلمان الايراني يصل الى جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني، محمدباقر قاليباف، صباح اليوم الاحد إلى جنيف بسويسرا للمشاركة في قمة الاتحاد البرلماني الدولي (IPU).

سیجری رئيس مجلس النواب الايراني خلال هذه الرحلة لقاءات ومناقشات على هامش القمة مع رؤساء برلمانات دول العالم.

هذا وقد زار قاليباف بيروت أمس السبت والتقى رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وحول اهميته رحلته إلى لبنان، قال قاليباف إنه جاء إلى بيروت لنقل رسالة من قائد الثورة الاسلامية إلى الشعب اللبناني وليقول إن ايران دائما تقف إلى جانبهم، خاصة في ايام صعبة مثل هذه الايام.

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