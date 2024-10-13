الهلال الأحمر الإيراني يرسل شحنة الدواء الرابعة إلى لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الاغاثة والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني بابك محمودي، أعلن عن إرسال شحنة الدواء الرابعة إلى الشعب اللبناني والغزاوي.

وأوضح أن الشحنة تضم أدوية الحالات الطارئة والأدوية التي يحتاجها الأطفال والرضع إلى لبنان.

أشار محمودي إلى أن الهلال الأحمر الإيراني يحاول افتتاح مستشفى جديد لتقديم الخدمات الإنسانية للشعب اللبناني بعد استهداف المستشفى الواقع على الحدود اللبنانية السورية.

وأضاف يتم تجهيز هذا المستشفى الجديد على مسافة 40 كيلومترا من المستشفى السابق.

/انتهى/