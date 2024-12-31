الهلال الأحمر الإيراني يرسل مساعدات طبية إلى لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير التنفيذي لجمعية عاشورا للإغاثة نصرالله فتحيان، أن تم صباح اليوم إرسال شحنة أدوية تبلغ قيمتها حوالي 7 مليار تومان لمساعدة الشعب اللبناني الذي مزقته الحرب وتم تسليم هذه الشحنة إلى ممثل الهلال الأحمر وممثل حزب الله اللبناني.

وأضاف قبل شهر قررنا كمنظمة غير حكومية تقديم خدمة للشعب اللبناني الذي فرضت عليه هذه الحرب الحرب ووفقا لاحتياجات الناس هناك وضعنا أولوية للشعب اللبناني في الوقت الحالي ادوية نزلات البرد والاحتياجات الطبية التي يسببها فصل الشتاء.

واشار إلى أنه تم الاعلان عن تقديم مساعدات طبية للشعب اللبناني ووفقا لذلك قمنا بمناشدو المانحين والمتبرعين وأعلنا أننا نقوم بجمع التبرعات للشعب اللبناني مساعدات طبية.

وتابع كان لدينا 83 مؤسسا في الجمعية 5 منهم نساء كانت لدينا سيدة تبرعت بحوالي 500 مليون تومان من الذهب وبعضهن تبرعهم بكل مالديهن من مصاغ واخريات تتبرعن ببعض ذهبهن وبذلك قمنا كممثلين للجمعية بشراء الأدوية اللازمة وسلمناها للهلال الأحمر.

وأكد أنه بالتنسيق منظمة الغذاء والدواء وقمنا بتجهيز الأدوية التي يمكننا التبرع بها مضيفا جهزنا 213 صنفا من الأدوية بقيمة 6 مليارات 890 مليون تومان، بمساعدة الهلال الاحمر وسيتم تجهيز حمولة جديدة خلال الشهر القادم وإرسالها أيضا.

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