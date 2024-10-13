السلطة القضائية الإيرانية تدين جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية اصغر جهانغير اعلن خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان الجهاز القضائي الإيراني اتخذ كامل الاجراءات الازمة لإدانة الكيان الصهيوني ومستمر في ذلك مستخدما كافة الأدوات القانونية وفقا للقوانين الدولية.

وأضاف ان التحدي الرئيسي في هذا الاتجاه هو الهياكل الدولية التي تخدم مصالح الاستكبار بالدرجة الأولى لأنه في كثير من الحالات يتم ترتيب المنظمات الدولية لتحقيق أهداف القوى الكبرى والمتغطرسة ولهذا السبب يصعب الاعتماد فقط على هذه المؤسسات لتحقيق حقوق الشعوب المضطهدة في فلسطين وغزة ولبنان وغيرها من الدول المضطهدة.

وتابع إن الحل الأساسي للتعامل مع هذا الوضع هو صحوة ووحدة المسلمين في جميع أنحاء العالم والمطلب الجماعي لحكام المسلمين من المنظمات الدولية هو قطع علاقات الدول الإسلامية مع الكيان الصهيوني لافتا إلى أنه يمكن لهذه الإجراءات أن تساعد في محاسبة هذا الكيان وتوفير الارضية لتخلص العالم منه.

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