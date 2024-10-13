قاليباف يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي التقى وتحدث مع توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته إلى جنيف.

وفي هذا اللقاء حذر رئيس مجلس النواب من قضية الشعبين اللبناني والفلسطيني.