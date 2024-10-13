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١٣‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:٤٣ م

قاليباف يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

قاليباف يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وتحدث معها خلال زيارته إلى جنيف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي التقى وتحدث مع توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته إلى جنيف.

وفي هذا اللقاء حذر رئيس مجلس النواب من قضية الشعبين اللبناني والفلسطيني.

رمز الخبر 1949556

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