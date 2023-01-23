السفير الايراني يؤكد على ضرورة استمرار المشاورات بين طهران ومسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار السفير جلالي إلى زيارة رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فالودين إلى طهران، وكتب على صفحته عبر تويتر: "ان زيارة رئيس مجلس الدوما الروسي إلى طهران في خضم التطورات الدولية المتسارعة، تؤكد على ضرورة استمرار المشاورات الوثيقة بين البلدين".

وأضاف: "الآن يمارس الغرب كل قوته من أجل استمرار النظام العالمي ذي التوجه الغربي، فإذن التفاعل بين إيران وروسيا في طليعة النظام الدولي الجديد سيعزز محور القوى الناشئة".

ووصل رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فالودين والوفد المرافق له الليلة الماضية الى طهران وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي نيكزاد و استقبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف رئيس المجلس الروسي صباح اليوم الاثنين، في مبنى مجلس الشورى.

وترافق فالودين في هذه الزيارة مجموعة من رؤساء لجان مجلس الدوما وعدد من نواب ومسئولين في مجالات الطاقة، والتجارة والنقل والزراعة.

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