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٢٩‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٧:١٨ م

قاليباف يتسلّم رسالة تهنئة من نظيره السوري

قاليباف يتسلّم رسالة تهنئة من نظيره السوري

هنّأ رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بإعادة انتخابه لرئاسة المجلس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ هنّأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بإعادة انتخابه لرئاسة المجلس.

وأعرب حمودة صباغ، في برقية وجهها الى قاليباف اليوم السبت، عن تهانيه بالنيابة عن نواب بلاده بهذه المناسبة. كما أعرب عن تمنياته بدوام التوفيق والصحة مؤكدا رغبة مجلس الشعب السوري في توطيد العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى الاسلامي ورفع مستوى الاتصالات والمشاورات بين الجانبين ما يثمر عن الازدهار وتحقيق مصالح شعبي وبرلماني البلدين.

وهنّأ رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بإعادة انتخابه لرئاسة المجلس./انتهى/

رمز الخبر 1914878
https://ar.mehrnews.com/news/1914878/

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