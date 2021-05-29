قاليباف يتسلّم رسالة تهنئة من نظيره السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ هنّأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بإعادة انتخابه لرئاسة المجلس.

وأعرب حمودة صباغ، في برقية وجهها الى قاليباف اليوم السبت، عن تهانيه بالنيابة عن نواب بلاده بهذه المناسبة. كما أعرب عن تمنياته بدوام التوفيق والصحة مؤكدا رغبة مجلس الشعب السوري في توطيد العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى الاسلامي ورفع مستوى الاتصالات والمشاورات بين الجانبين ما يثمر عن الازدهار وتحقيق مصالح شعبي وبرلماني البلدين.

وهنّأ رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بإعادة انتخابه لرئاسة المجلس./انتهى/