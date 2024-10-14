متكي: الوفد البرلماني الإيراني في جنيف يسعى إلى الموافقة على قرار لوقف إطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال منوجهر متكي رئيس وفد الاتحاد البرلماني الدولي وعضو مجلس الشورى الإسلامي، اليوم شعب بريء ومظلوم بما في ذلك النساء والأطفال في الضفة الغربية ولبنان يتعرض للقصف من قبل مقاتلي الكيان الصهيوني.

واضاف متكي، إنه على الرغم من تقاعس مجلس الأمن، أصدرت الأمم المتحدة قرارا يدين جرائم الصهاينة، وقال: ومع ذلك، فإن الاتحاد البرلماني الدولي لن يحصل إلى قرار واحد بهذا الخصوص في اجتماعاته السابقة التي عقدت في أنجولا وجنيف، لذا لا بد من التوصل إلى نتيجة واحدة في هذا الاجتماع بالتأكيد.

ومضى يقول إنه في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية، تم اختيار ممثل من إيران وممثل من دولة أخرى للعمل على نص قرار المادة الطارئة الذي قدمته بيروت، كما قدم رئيس مجلس النواب تقريرا شاملا عن رحلته إلى بيروت في اجتماع الاتحاد البرلماني الآسيوي وقال إنه مهم للغاية ويحتوي على رسالة دعم من إيران لمساعدة حركة المقاومة.

وتابع متكي: كما أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي خلال كلمته عن واقع المنطقة حتى يمكن اتخاذ القرار المناسب في نهاية الاجتماع بشأن حل القضية الفلسطينية.

كما ذكر متكي اقتراحه في المجموعة البرلمانية الآسيوية: اقتراح تعيين ممثلين لإنشاء لجنة طوارئ تتعلق بفلسطين ولبنان قدمته إيران، للمساعدة في هذه القضية.

وأشار إلى سوء استخدام أمريكا للنتائج التي توصل إليها أينشتاين لصناعة القنبلة النووية التي استخدمت ضد شعب هيروشيما، فقال: إن الدول، دون الالتفات إلى التزاماتها تجاه العلم والطاقة، تتسبب في كوارث مثل انفجار أجهزة الاتصالات، التي هي في الواقع لقد كان جهازاً خدمياً من أجل رفاهية الشعب، لكنه أصبح يستخدم لعملاً إرهابياً ويجب إدانته من قبل الدول.

وفي النهاية قال رئيس وفد الاتحاد البرلماني الدولي: من ناحية أخرى، نحاول خلال محادثاتنا إعداد وإقرار قرار شامل يركز على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من غزة.

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