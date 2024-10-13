طهران واسلام آباد بإمكانهما تعزيز الروابط بين أعضاء منظمة شانغهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ "رضا أميري مقدم" قد صرَّح خلال مقابلة مع التلفزيون الوطني الباكستاني، أن شانغهاي تمثل مبادرة هامة للغاية للدول الشرقية وأوراسيا، حيث يمكن لهذه الدول التعاون لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف: "لحسن الحظ، أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضواً كاملاً في منظمة شانغهاي منذ العام الماضي، مما يمكّنها من لعب دور نشط في تعزيز جدول أعمال المنظمة وتقاسم قدراتها مع باقي الأعضاء".

وقال السفير الإيراني أن "إيران وباكستان تقعان على الحدود الشرقية لأوراسيا وروسيا، وبالتالي فإن هاتين الدولتين الجارتين قادرتان على إدارة علاقات حدودية قوية في هذه المنطقة وتسهيل هذا الأمر لشركائهما الآخرين في منظمة شانغهاي".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن باكستان ستستضيف الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون (SCO) يومي 15 و16 أكتوبر في إسلام آباد.

وأوضحت أن الدكتور محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيزور إسلام آباد يوم الثلاثاء 15 أكتوبر للمشاركة في الاجتماع.

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