قاليباف: على جميع دول المنطقة مواجهة السلوك الهمجي للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى صقر غباش رئيس مجلس النواب الإماراتي، مع محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وذلك على هامش اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإسلامية الذي عقد اليوم بعد الظهر في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات وتحدث معه.

وفي بداية هذا اللقاء قال قاليباف وهو يعرب عن ارتياحه لعقد هذا اللقاء: "نعتقد أن الظروف التي تمر بها المنطقة اليوم تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، زيادة علاقات دول المنطقة مع بعضها البعض". في المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية والأمنية".

وتابع رئيس المجلس الإسلامي التأكيد على تطوير هذه العلاقات يعتبر في غاية الأهمية خاصة في ظل الأوضاع المريرة التي تشهدها دول المنطقة، بما فيها لبنان وفلسطين،والجرائم الصهيونية التي ادت إلى وانعدام الأمن في المنطقة.

وأشار رئيس المجلس إلى وجوده في جنيف بعد رحلته إلى بيروت ولقائه أمس مع نبيه بري وميقاتي، مذكّرا: شعب لبنان الذي يضم المسلمين، شيعة وسنة، والمسيحيين واليهود، يحتاج اليوم إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح قاليباف: بينما نشهد جرائم الكيان الصهيوني في لبنان، فإن هذا النظام لا يسمح برحلات جوية لإرسال المساعدات إلى لبنان، وهذا سلوك همجي وغير إنساني تماما، لذلك علينا جميعا دول المنطقة ان نقوم بواجبنا هذا الصدد.