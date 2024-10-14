رئيس البرلمان الإيراني يلتقي نظيره العراقي على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى قبل دقائق على هامش الاجتماع الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في جنيف.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي زار أمس سويسرا مع وفد برلماني لحضور الدورة الـ149 للاتحاد البرلماني العالمي.

وقد تم اختيار هذه الدورة لقمة الاتحاد البرلماني الدولي لتكون موضوع المناقشة العامة للجمعية "استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI) من أجل مستقبل أكثر سلامًا واستدامة".

في نفس الوقت الذي يعقد فيه الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في جنيف، ستعقد الجمعية الآسيوية للجمعية البرلمانية الآسيوية والاتحاد البرلماني للدول الإسلامية (PIC) وأعضاء البرلمانات الأعضاء في مجموعة بريكس اجتماعاتهم المتخصصة.

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