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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١:٣٧ م

بقائي: عراقجي يناقش مع نظيره العماني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية

بقائي: عراقجي يناقش مع نظيره العماني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية

قدم المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الایرانیة توضيحات حول اللقاء بين وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي على منصة اكس اجتماعية: أجرى وزير الخارجية عراقجي ونظيره العماني سيد بدر البوسعيدي مناقشة مفيدة للغاية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع المقلق في المنطقة وطالبا بوقف فوري للإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إنهم أكدوا أيضًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحشد المساعدات الإنسانية الدولية للاجئين.

/انتهى/

رمز الخبر 1949588

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