بقائي: عراقجي يناقش مع نظيره العماني اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي على منصة اكس اجتماعية: أجرى وزير الخارجية عراقجي ونظيره العماني سيد بدر البوسعيدي مناقشة مفيدة للغاية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع المقلق في المنطقة وطالبا بوقف فوري للإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إنهم أكدوا أيضًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحشد المساعدات الإنسانية الدولية للاجئين.

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