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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٢٨ ص

الخارجیة الايرانية: محادثات عراقجي مع كبار المسؤولين العراقيين كانت مؤثرة جدا

الخارجیة الايرانية: محادثات عراقجي مع كبار المسؤولين العراقيين كانت مؤثرة جدا

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، المحادثات بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي وكبار المسؤولين العراقيين في بغداد الاحد حول الوضع الأمني الحساس في المنطقة بأنها كانت مؤثرة جدا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بقائي في صفحته على منصة إكس مساء الأحد: "هذا المساء، أجرى وزير الخارجية الدكتور عراقجي محادثات مؤثرة جدا مع كبار المسؤولين العراقيين حول الوضع الأمني الحساس في المنطقة."

وتابع: "إيران والعراق عازمان على تعزيز الجهود المشتركة، بالتعاون مع الدول الأخرى في المنطقة والأطراف الأخرى ذات الصلة، لحماية السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف بقائي: "إن استمرار عدوان وجرائم الكيان الصهيوني سيقود المنطقة إلى صراع خطير ويجب وقفه".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير عراقجي قام بزيارة إلى سلطنة عمان في اطار المشاورات مع دول المنطقة.

وصرح بقائي إن محادثات وزير الخارجية مع كبار المسؤولين العمانيين ستتمحور حول استعراض التطورات في المنطقة والتشاور لوقف جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1949565

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