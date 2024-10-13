إيران مصممة على ملاحقة مرتكبي اغتيال الشهيد سليماني قضائيًا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "اسماعيل بقائي هامانه"، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد كتب في صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اغتيال الشهيد القائد سليماني كان جريمة كبرى لن يغفرها ولن ينساها الشعب الإيراني ولا شعوب المنطقة."

وأضاف: "هذه الجريمة التي اعتبرتها الأمم المتحدة أيضًا عملًا غير قانوني وقتلًا تعسفيًا، تستوجب تحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية الدولية، وكذلك تحميل المسؤولية الجنائية الفردية للمتورطين."

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على متابعة حقها في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة قضائيًا، حيث أن إجراءات التقاضي مستمرة في محكمة بطهران.

وأشار بقائي إلى أن الادعاءات الواهية التي يطرحها مرشحو الرئاسة أو المسؤولون الرسميون في أمريكا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأغراض سياسية وانتخابية لن تؤثر على عزم إيران في المضي قدمًا في عملية التقاضي في المحاكم الداخلية، وإذا لزم الأمر، أمام المحاكم الدولية.

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