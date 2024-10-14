عراقجي يتباحث هاتفيا مع نظيره الصيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي من الأخير على السفارة الإيرانية في عُمان حول اخر التحولات في منطقة غرب أسيا.

وتباحث الطرفان حول العلاقات الثنائية ولقاء رؤساء البلدين على هامش مؤتمر بريكس في قازن الروسية.

ورحب وزير الخارجية الايراني بالجهود الصينية التي تصب لوقف اطلاق النار وجرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، ووصف تقاعس مجلس الأمن الدولي بالكارثة بسبب عرقلة الولايات المتحدة مشيدا بدور الصين في المساعدة على الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.

ومن جانبه اشار وزير الخارجية الصين إلى العلاقات المهمة والاستراتيجية بين إيران وبلاده مركدا على ضرورة زيادة المساعي والجهود والابتكارات الدبلوماسية مع مختلف الاطراف الأقليمية والدولية وتجنب زيادة التصعيد والتوتر وانعدام الأمن في منطقة غرب أسيا.

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