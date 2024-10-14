رئيس البرلمان الايراني يلتقي نظيره التركي في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى اليوم الاثنين، على هامش الاجتماع الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة تطورات الاوضاع في المنطقة في ظل جرائم الكيان الصهيوني>

تجدر الإشارة إلى أن قاليباف يزور حاليا سويسرا مع وفد برلماني لحضور الدورة الـ149 للاتحاد البرلماني العالمي.

وقد تم اختيار هذه الدورة لقمة الاتحاد البرلماني الدولي لتكون موضوع المناقشة العامة للجمعية "استخدام العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI) من أجل مستقبل أكثر سلامًا واستدامة".

في نفس الوقت الذي يعقد فيه الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) في جنيف، ستعقد الجمعية الآسيوية للجمعية البرلمانية الآسيوية والاتحاد البرلماني للدول الإسلامية (PIC) وأعضاء البرلمانات في مجموعة البريكس اجتماعاتهم المتخصصة.

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