برلماني إيراني: طهران تؤكد على ضرورة ادانة جرائم الكيان الصهيوني ووقف اطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار حجة الإسلام السيد محمود نبويان عضو الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اجتماع اتحاد المجالس الدولية، الى اجتماع حضره رئيسا برلماني الإمارات وعمان وممثل فلسطين ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وكان الموضوع المحوري هو مشكلة اضطهاد الفلسطينيين. والشعب اللبناني وعمق جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة.

وأضاف: تم التأكيد على ضرورة إدانة جرائم الكيان الصهيوني وتحقيق وقف إطلاق النار. كما أشير إلى أن اهتمام الكيان الصهيوني ليس بفلسطين ولبنان، بل هدف هذا الكيان هو إضعاف وتدمير الأمة الإسلامية.

وفي إشارة إلى آية من القرآن الكريم، أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: "ليس هناك عدو للأمة الإسلامية أعظم من اليهود".

وحول جهود الوفد الإيراني وعدد من الدول الإسلامية الأخرى لإصدار قرار لإدانة تصرفات الكيان الصهيوني قال أيضا: نحاول الحصول على إقرار قرار الطوارئ في هذا الصدد ونأمل أن توافق عليه الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجهود الدول الإسلامية.

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