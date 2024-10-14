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١٤‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٥٢ م

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وكالة "مهر" ووكالة "شينخوا"

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وكالة "مهر" ووكالة "شينخوا"

على هامش الاجتماع السادس لوسائل الإعلام العالمية في مدينة أورومتشي بالصين، وقع "محمد مهدي رحمتي"، المدير العام لمجموعة مهر الإعلامية، و"فو هوا"، رئيس وكالة الأنباء الرسمية الصينية شينخوا، مذكرة تفاهم بهدف توسيع التعاون الإعلامي بين المؤسستين.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات والأخبار والتقنيات الإعلامية الحديثة، وتعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين مهر وشينخوا.

توفر مذكرة التفاهم هذه منصة لتحسين التبادل المهني بين الصحفيين، وتسهيل تبادل الخبرات الإعلامية، وتطوير التعاون في مجال التقنيات الإعلامية. ويُظهر توقيع هذه المذكرة التزام المؤسستين بتعزيز التعاون الثنائي ورفع معايير الإعلام على المستوى الدولي.

تأسست وكالة الأنباء شينخوا، وهي أكبر وكالة أنباء حكومية في الصين وإحدى أكثر المؤسسات الإخبارية تأثيراً في العالم، في عام 1931. تلعب هذه الوكالة دورًا رئيسيًا في تشكيل وجهات النظر الدولية حول الصين وسياساتها، وتغطي الأحداث العالمية من خلال شبكة واسعة من المراسلين. يمكن أن يسهم التعاون بين مهر وشينخوا في تعزيز العلاقات الإعلامية بين إيران والصين، ويساعد في تعزيز تبادل المعلومات والخبرات الإعلامية على المستوى الدولي.

/انتهی/

رمز الخبر 1949603

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