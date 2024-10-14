قاليباف: نواجه كيانا قتل أكثر من 10 آلاف طفل ويفتخر بذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، خلال كلمة ألقاها في الاتحاد البرلماني العالمي: جئت إلى هنا مباشرة من بيروت من بين الأنقاض التي خلفتها القنابل التي قتلت المدنيين وشردت أكثر من مليون شخص.. أنا صوت شعب لبنان المظلوم والقوي. إن الشعب المظلوم ينتظر الهجوم الجبان للمقاتلات الأمريكية في أي لحظة، لكنه لا يملك أي شك في هزيمة أكبر عدو للإنسانية بالقوة والإرادة التاريخية.

وأضاف: "ظن الكيان أنه قادر على إنهاء المقاومة في لبنان باغتيال رجل الإنسانية والشرف السيد نصر الله العظيم، لكن الهزائم على الأرض وعملية الجولاني أظهرت للكيان أن حزب الله حي وموجود بدعم من الشعب اللبناني".

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي: المدنيون الذين يستشهدون ويشردون أمام أعين العالم خلافا لجميع القوانين الدولية. إنهم ينتظرون خطواتنا الملموسة لمساعدة المهجرين بالإضافة إلى وقف دائم لإطلاق النار للسيطرة على الفظائع اللاإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المجرم.

وأكد: "أعلن من هنا أن إيران ستدعم أي وقف لإطلاق النار تتفق عليه الحكومة والمجلس والمقاومة اللبنانية"، إننا نواجه كيانا لم يقتل أكثر من 10 آلاف طفل فحسب، بل يفتخر بذلك أيضاً، نحن نواجها كيانا لا يقيم اي حد للمعايير القانونية والاخلاقية.نحن نواجه كياناً لا يتردد في حرق المدنيين الأحياء وقد بدأ يحوّل الجريمة إلى عُرف.

واضاف: نوصي الدول الداعمة للكيان الصهيوني بوقف دعمها الاستخباري والسياسي والاقتصادي له قبل فوات الأوان.

واكد ان الكيان الصهيوني يتعامل بجنون لأنه يعتقد أن نهايته باتت قريبة.