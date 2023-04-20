رئيسي يؤكد ضرورة تلاحم وتنسيق الدول الاسلامية لمنع ممارسات الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، إلى الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى وضد الفلسطينيين الصائمين العزل، مؤكدا على ضرورة تلاحم وتنسيق الدول الإسلامية لمنع ممارسات الكيان ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي اتصال هاتفي مع "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" أمير دولة قطر، ظهر اليوم الخميس، هنأ آية الله رئيسي شعب وحكومة قطر بعيد الفطر السعيد وحلول شهر شوال، واكد بان توسيع وترسيخ العلاقات مع الجيران يعد من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا التقدم الاقليمي ممكنا في ظل الحوارات والتفاعلات والتعاون بين دول المنطقة.

وفي إشارة إلى الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى وضد الصائمين العزل، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تلاحم وتنسيق الدول الإسلامية لمنع ممارسات هذا الكيان ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

من جانبه هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، في هذا الاتصال الهاتفي ، الحكومة والشعب الايراني بعيد الفطر وحلول شهر شوال ، واشار إلى العلاقات الراسخة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، معلنا استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع إيران في كافة المجالات.

كما أدان أمير قطر بشدة الاعتداءات الأخيرة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المظلوم ، مؤكدا موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم وإدانة اعتداءات الكيان الصهيوني.

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