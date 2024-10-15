بقائي: اعتداءات الكيان الصهيوني على مستشفى شهداء الأقصى جريمة حرب كاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية وصف الجريمة الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في استهدافه مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة بالقنابل الحارقة، والذي تسبب في نشوب حريق مروع واستشهاد وجرح عدد كبير من الأبرياء، كمثال كامل لجريمة الحرب وجزء من خطة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وأدانها بشدة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بحظر مهاجمة الأماكن والأهداف المدنية، وخاصة المستشفيات ومراكز الإسعاف الطبية، وفقا للقانون الدولي، واعتبر الهجمات المتكررة والمتعمدة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد المستشفيات وقتل المرضى والجرحى والأطباء وموظفي المراكز الطبية والصحية وحدها كافية للملاحقة الجنائية ومحاكمة قادة الكيان بجريمة ارتكاب جرائم حرب.

كما أعرب بقائي عن أسفه الشديد لعرقلة داعمي هذا الكيان، وخاصة أمريكا وبريطانيا، أي تحرك دولي، بما في ذلك من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة قادة الكيان، واعتبر التأكد من “الإفلات من العقاب” أحد العوامل الرئيسية لتجرؤ إسرائيل واستمرار جرائمها في غزة ولبنان، وشدد على المسؤولية الأخلاقية والدولية لداعمي الكيان.

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