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١٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٢ ص

العراق: المقاومة الإسلامية تهاجم هدفاً إسرائيلياً بمسيّرة "ذات قدرات متطورة"

العراق: المقاومة الإسلامية تهاجم هدفاً إسرائيلياً بمسيّرة "ذات قدرات متطورة"

المقاومة الإسلامية في العراق تستخدم سلاحاً نوعياً جديداً، وتعلن استهدافها الاحتلال الإسرائيلي في شرقي الأراضي الفلسطينية بـ"طائرة ذات قدرات متطوّرة" في عمليّتها الثالثة اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الاثنين، أنّها هاجمت هدفاً حيوياً في شرقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وللمرّة الأولى بمسيّرةٍ "ذات قدرات متطوّرة"، وذلك في بيانٍ أعلنت فيه عن عمليتها الثالثة خلال يوم واحد.

وأكّدت المقاومة العراقية استمرار العمليات بوتيرةٍ متصاعدة، وذلك نُصرةً لشعبي فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أعلنت المقاومة العراقية، مرّتين مهاجمتها هدفاً حيوياً للاحتلال في غور الأردن بواسطة الطيران المسيّر في وقتين مختلفين.

/انتهى/

رمز الخبر 1949623

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