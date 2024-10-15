الرئيس الايراني لمهر: صامدون حتى النهاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش مراسم تشييع جثمان المستشار العسكري الايراني في بيروت، الشهيد عباس نيلفروشان قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان ردا على سؤال مراسل وكالة مهر "ما هي ردكم على تهديدات الكيان الصهيوني": "صامدون حتى النهاية".

يذكر انه اقيمت اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع جثمان الشهيد العميد عباس نيلفروشان في طهران بمشاركة كبيرة من الاهالي والمسؤولين الحكوميين والعسكريين ومن المقرر ان يتم نقل جثمان الشهيد بعد انتهاء مراسم طهران، الى مدينة مشهد، ثم الى اصفهان ليوارى الثرى في مسقط رأسه,

انه استشهد العميد نيلفروشان الى جانب الامين العام لحزب الله اللبناني، الشهيد السيد حسن نصرالله، خلال هجوم وحشي من الكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية.

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