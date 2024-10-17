بقائي: إيران تحاول إطفاء النار المشتعلة بواسطة الأسلحة التي تبرعتم بها للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي في منشور على منصة إكس فجر اليوم الخميس ارفقه بصورتين لمستشار المانيا ووزيرة خارجية المانيا وتحذيرهما لايران: إيران ليس لها اي رغبة في اللعب بالنار (خلافاً لممثلكم في المنطقة)؛ بل على العكس من ذلك، فإن إيران تحاول إطفاء النار المشتعلة بواسطة الأسلحة التي تبرعتم بها لإسرائيل.

وأضاف: إن تحذيركم خادع بشكل مقرف!.

وتابع بقائي: إن الشركاء في الجريمة الذي يبررون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وقتل الأبرياء وانتهاك القانون الدولي الإنساني، ليس لهم مكانة أخلاقية لوعظ الاخرين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: كما أن كلامكم يفتح جرحاً قديماً تركته الأسلحة الكيمياوية التي تبرعتم بها لصدام في عقد الثمانينات من القرن الماضي (خلال الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في الفترة 1980-1988) في أجساد وحياة شعبنا.