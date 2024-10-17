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١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٧ ص

حزب الله يدمر ويحرق دباباتي "ميركافا" في مرتفعات اللبونة

حزب الله يدمر ويحرق دباباتي "ميركافا" في مرتفعات اللبونة

اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ 3 عمليات مع بدء هذا اليوم واستهدفت بداية "كريات شمونة" بالصواريخ، كما ضربت دبابتي "ميركافا" في مرتفعات اللبونة، ما أدّى إلى احتراقها بالكامل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المقاومة الإسلامية في لبنان اعلنت قصفها مستوطنة "كريات شمونة" بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة دبابة "ميركافا" في مرتفع اللبونة بصاروخ موجّه ما أدّى إلى احتراقها ومقتل وإصابة طاقمها. وسريعاً، أعلنت في بيان تلاه، استهداف دبابة "ميركافا" ثانية في المرتفع نفسه، ما أدى إلى النتيجة نفسها.

وأكدت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أنّ الصواريخ تسبّبت في أضرار بالممتلكات، كما أفادت "هيئة البثّ" باندلاع حريق في مبنى تعرّض لضربة مباشرة من إطلاق الصواريخ.

وذكرت أنه بعد القصف الأخير من لبنان على "كريات شمونة"، تم إخطار من لا يزال فيها بالاستعداد لإخلائهم إلى طبريا.

/انتهى/

رمز الخبر 1949695
شیرین سماره

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