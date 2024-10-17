في ذكرى مجزرة المعمداني.. بقائي: العالم لن ينسى ان امريكا وألمانيا أهم مبرري الجرائم الصهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على إكس في ذكرى الهجوم الجوي للكيان الصهيوني على مستشفى المعمداني في غزة: شعب غزة المظلوم لجأ إلى ذلك المستشفى ليلة 17 أكتوبر 2023، ليتم استهدافهم على يد طيران الكيان الصهيوني. إن شعب فلسطين والمنطقة والعالم لن ينسى أن أمريكا وألمانيا، باعتبارهما أهم مبرري جرائم إسرائيل، هما في نفس الوقت أكبر موردي الأسلحة الفتاكة لهذا الكيان.

وجاءت رسالة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على قناة X بمناسبة ذكرى استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني لمستشفى المعمداني بغزة كما يلي:

في ذكرى قصف طيران الكيان الصهيوني على مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 مريض بينهم نساء وأطفال، نذكر بعضنا البعض أن القسوة ليس لها حدود إذا صاحبتها بالنرجسية الأيديولوجية والحصانة.

لقد تم إيواء شعب غزة المظلوم في ذلك المستشفى ليلة 17 أكتوبر 2023، ليرتكب بحقهم ابادة جماعية على يد طيران الكيان الصهيوني.

وكانت هذه أول حالة لجرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة في الأيام الأولى من بداية الإبادة الجماعية، والتي قوبلت بإدانة جماعية من المجتمع الدولي.

ومن المؤسف أن ضمانات نظام الاحتلال للإفلات من العقاب، والتي يكفلها الدعم الشامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية الأخرى، أدت إلى تكرار تلك الجريمة وحرب أوسع نطاقا ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء وطنهم.

إن شعب فلسطين والمنطقة والعالم لن ينسى أن أمريكا وألمانيا، باعتبارهما أهم مبرري جرائم إسرائيل، هما في نفس الوقت أكبر موردي الأسلحة الفتاكة لهذا النظام. إن التواطؤ في جريمة أمر شنيع مثل ارتكاب الجريمة.