بعثة إيران في الامم المتحدة: نرفض اتهامات الكيان الصهيوني لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بعثة ايران الدائمة لدى الامم المتحدة ، قالت ردا على سؤال حول اتهامات الكيان الصهيوني لإيران فيما يتعلق بدورها في هجوم الطائرة المسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو: "لقد قمنا بالرد على الكيان الاسائيلي بالفعل سابقا".

وذكرت وسائل الإعلام الصهيونية السبت، أن مقر اقامة نتنياهو تم استهدافه بطائرة مسيرة، وقالت إن العديد من سيارات الإسعاف وقوات الشرطة تمركزت بالقرب من المكان.

وأعلنت القناة 11 الصهيونية أن هذه الطائرة المسيرة استهدفت بشكل مباشر مقر إقامة نتنياهو من لبنان بعد أن قطعت مسافة 70 كيلومترا، ويمكن رؤية الدخان الناتج عن انفجارها من مسافة بعيدة.

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