انتهاء مناورات "آيونز 2024" البحرية الهجينة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم المناورة العميد بحري مصطفى تاج الديني ان مناورات أيونز 2024 البحرية الهجينة للقوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي، قد انتهت مع اجراء الوحدات المشاركة فيها، استعراضا من امام مدمرة "جماران" الايرانية في منطقة شمال المحيط الهندي.

وحضرت الاستعراض البحري جميع القطع البحرية المشاركة في المناورة من القوات البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية والقوات البحرية لكل من روسيا وسلطنة عمان.

وشاركت في هذا الاستعراض، القطع البحرية للجيش الايراني والحرس الثوري، بما فيها مدمرتا جماران والبرز والبوارج القاذفة وكذلك القطعتان البحريتان الشهيد سليماني والماس ومن سلطة عمان القطعة البحرية "مبشر" ومن روسيا قطعة "مركوري" البحرية.

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