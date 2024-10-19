قائد البحرية الايرانية: العالم يشهد اكبر ابادة جماعية في تاريخ البشرية

قال قائد القوات البحرية بالجيش الايراني "الادميرال شهرام ايراني" : ان العالم يشهد اليوم أكبر إبادة جماعية في تاريخ البشرية بفعل الكيان الصهيوني المجرم؛ حيث تتعرض شعوب فلسطين ولبنان واليمن المضطهدة لضغوط شديدة.

وأضاف الادميرال ايراني خلال اجتماع الضيوف الأجانب المشارکین في مناورات ايونيز المركبة 2024م القائمة منذ امس، بان "ادعياء حقوق الإنسان المخادعين في أمريكا وأوروبا يستخدمون هذا المصطلح فقط لتبرير التدخل في البنى السياسية والاجتماعية والثقافية للدول وخاصة الإسلامية".

وتابع، ان الدول الغربية تحاول دائمًا الابحار بسفنها الى منطقة المحيط الهندي؛ في تحدّ أمني لغرس الانقسام بين الدول المحبة للسلام في هذه المنطقة.

وأقيمت في المنطقة البحرية الأولى التابعة للجيش الإيراني، امس الجمعة، مراسم استقبال مجموعات القطع البحرية المشاركة في المناورات المركبة للدول المطلة على المحيط الهندي (2024- IONS) .