المناورات المركبة للدول المطلة على المحيط الهندي (2024- IONS) تبدأ اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم المناورات المركبة البحرية (2024- IONS) الأدميرال مصطفى تاج الديني أعلن عن بدء المناورات المركبة للدول المطلة على المحيط الهندي (2024- IONS) في المنطقة الأولى لبحرية الجيش الإيراني.

وأضاف تاج الديني أن هذه المناورات ترتكز على البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني ومشاركة بحرية الحرس الثوري وإدارة الموانئ والملاحة الإيرانية وكل من روسيا، السعودية، تايلاند، باكستان، قطر، عمان، بنغلاديش، والهند.

ولفت تاج الديني إلى أنه بعض الدول المطلة على المحيط الهندي تشارك في هذه المناورات المركبة البحرية كعضو مراقب والبعض الأخر يشارك من خلال إرساله وحدات عائمة.

وأشار إلى أن هذه المناورات ستشمل بعض الاجتماعات التخصصية وورش لتبادل التجارب والخبرات إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع تاج الديني أنه بعد الوصول إلى المنطقة المحددة للمناورات ستقوم السفن والوحدات المشاركة في التمرين البحري المشترك بتنفيذ سيناريوهات مختلفة بما في ذلك السيطرة على الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ واحتواء التسرب النفطي.

وذكر أن القوات البحرية الإيرانية تترأس إلى جانب البحرية الهندية لجنتين أمنيتين ولجنة التدابير الإنسانية مضيفا أن هذه المناورات بدأت بشعار "معا من أجل أمن وأمان المحيط الهندي" والتي تهدف إلى إرسال رسالة السلام والمحبة والتضامن والمشاركة الجماعية.

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