خلال 3 اشهر.. وزارة الاقتصاد الايرانية تصادق على استثمارات اجنبية بقيمة مليار و800 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ان الحكومة درست وصادقت لحد الان على 182 طلبا بشان الاستثمارات الاجنبية لدى هيئة الاستثمارات الاجنبية، تبلغ قيمة مشاريع الاستثمارات الاجنبية خلال الاشهر الثلاثة من عمر الحكومة مليار و 800 مليون دولار.

وقد عقدت الجلسة الـ 280 لهيئة الاستثمارات الاجنبية الجلسة الثالثة للحكومة الحالية.

واضافت الوزارة ان هيئة الاستثمارات الاجنبية درست خلال هذه الجلسة 68 طلبا للاستثمارات الاجنبية وصادقت على 63 طلبا للاستثمار في قطاعات اقتصادية مثل النفط والغاز والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والادوية والمواد الغذائية والبناء والتشييد والسياحة والادوات الالكترونية والنقل والخدمات والزراعة تقدمت بها دول بما فيها المانيا وهولندا وكندا والصين وروسيا وسلطنة عمان واسبانيا وجورجيا والدنمارك والنمسا وتركيا والامارات العربية المتحدة وباكستان والعراق وافغانستان وارمينيا والجالية الايرانية المقيمة في الخارج بقيمة 500 مليون دولار.

وتقرر ان تعقد هيئة الاستثمارات الاجنبية جلسة كل شهر مرة للاسراع في اصدار تراخيص الاستثمارات الاجنبية.