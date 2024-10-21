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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٥:١٠ م

رئيس السلطة القضائية يحذر دول المجاورة في الخليج الفارسي

رئيس السلطة القضائية يحذر دول المجاورة في الخليج الفارسي

حذر رئيس السلطة القضائية في إيران دول الجوار في الخليج الفارسي من السقوط في فخ الإغراءات الغربية لأنها ستجر عليهم خسائر كبيرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حجة الإسلام ايجئي قال: ننصح بعض الجيران في الخليج الفارسي بألا ينخدعوا بإغراءات بعض الدول الغربية بشأن الجزر الثلاث الإيرانية أبو موسى، طنب الكبرى، و طنب الصغرى، لأنهم في هذه الحالة سيتكبدون خسائر كبيرة.

وأضاف الجزر الثلاث كانت وستظل ملكاً لإيران الإسلامية، وإذا استمرت هذه الدول في الانخداع بالإغراءات الشيطانية للغرب واتخذت هذا النهج، فسيكون الضرر الأكبر من نصيبهم."

يأتي هذا في سياق البيان الذي قدمته أوروبا ودول مجلس تعاون الخليج الفارسي الأسبوع الماضي حول سيادة إيران على الجزر الثلاث .

/انتهى/

رمز الخبر 1949821

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