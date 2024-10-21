رئيس السلطة القضائية يحذر دول المجاورة في الخليج الفارسي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حجة الإسلام ايجئي قال: ننصح بعض الجيران في الخليج الفارسي بألا ينخدعوا بإغراءات بعض الدول الغربية بشأن الجزر الثلاث الإيرانية أبو موسى، طنب الكبرى، و طنب الصغرى، لأنهم في هذه الحالة سيتكبدون خسائر كبيرة.

وأضاف الجزر الثلاث كانت وستظل ملكاً لإيران الإسلامية، وإذا استمرت هذه الدول في الانخداع بالإغراءات الشيطانية للغرب واتخذت هذا النهج، فسيكون الضرر الأكبر من نصيبهم."

يأتي هذا في سياق البيان الذي قدمته أوروبا ودول مجلس تعاون الخليج الفارسي الأسبوع الماضي حول سيادة إيران على الجزر الثلاث .

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