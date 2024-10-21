عراقجي يلتقي ملك البحرين ويؤكد ضرورة وقف جرائم الكيان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني، التقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في المنامة خلال الجولة الجديدة من زيارته لدول المنطقة.

وشدد عراقجي على ضرورة بذل جهود جادة من قبل دول المنطقة لوقف الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، كما دعا إلى تطوير العلاقات بين البلدين.

وفي هذا اللقاء تطرق حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الذكرى الطيبة لرحلته إلى طهران ولقائه بقائد الثورة الاسلامية ، معربا عن أمله في أن يقوم بزيارة لطهران مرة أخرى.

وأكد ملك البحرين وقف أي حرب وعدوان في المنطقة، وقال إن البحرين تسعى إلى حياة كريمة لجميع شعوب المنطقة.