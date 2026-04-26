عراقجي يغادر اسلام آباد متوجها إلى موسكو

توجه وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، على رأس وفد دبلوماسي إلى روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، غادر العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد دبلوماسي إلى روسيا، وذلك في إطار استمرار المشاورات الدبلوماسية.

وسيلتقي وزير الخارجية خلال هذه الزيارة بكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي، لإجراء مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، قد التقى المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، خلال زيارته الثانية لباكستان.

وزار عراقجي، باكستان قادماً من مسقط بعد زيارة رسمية لسلطنة عمان، أجرى خلالها المشاورات اللازمة مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، ووزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي.

