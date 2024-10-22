استاذ جامعي امريكي: إيران أثبتت أنها قادرة على مهاجمة "إسرائيل" دون ضرب مفاعلها النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ماثيو إيفانجيليستا، أستاذ جامعة كورنيل الأمريكية، قال في في حديث مع موقع "خبر فوري" الايراني بشأن احتمالية اندلاع الحرب بين ايران والكيان الصهيوني: "ان استمرار التوترات يعتمد إلى حد كبير على ضبط النفس من كلا الجانبين".

وأضاف: "حالياً نحن نشهد مستوى من المواجهة بين إيران وإسرائيل لم نشهده من قبل. ومن ناحية أخرى أظهرت إيران أنها قادرة على مهاجمة إسرائيل دون استهداف المفاعلات النووية".

وأكد أستاذ جامعة كورنيل الأمريكية ان اسرائيل تخشى من ان تؤدي هجومها على ايران الى توسيع القدرات النووية لهذا البلد.

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