القوات العراقية تستهدف موقعاً صهيونياً في «طبريا»

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت قبل دقائق أن قوات المقاومة نجحت في استهداف منطقة حيوية في طبريا الواقعة في الأراضي المحتلة فجر اليوم.

وجاء في بيان هذه القوات أن العملية المذكورة ضد قوات الاحتلال تمت باستخدام طائرة بدون طيار.

يذكر أنه ومنذ بدء عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة خلال العام الماضي، استهدفت قوات المقاومة العراقية عدة مواقع عسكرية لهذا الكيان في الأراضي المحتلة ومرتفعات الجولان السورية.

تأتي عمليات هذه القوات دعماً لسكان قطاع غزة المظلومين، وتستمر باستخدام أحدث الطائرات بدون طيار.

/انتهیی/