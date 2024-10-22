العميد تنكسيري: الجزر الثلاث ملكا لايران منذ القدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قائد سلاح البحر التابع للحرس الثوري "العميد علي رضا تنكسيري"،على هامش مشاركته اليوم الثلاثاء بطهران، في حفل تابين اللواء نيلفروشان، ان الجزر الثلاث، كانت منذ القدم ملكا لايران، ونحن صرحنا بذلك مرارا.

واضاف : ينبغي للاماراتيين بان لايسمحوا للاجانب ان يطرحوا هذا الامر، ويجرّوا المنطقة الى حافة الهاوية.

وتابع : بطبيعة الحال، الغربيون يريدون الاسقاط من خلال طرحهم الجزر الثلاث، وذلك من اجل التغطية على المجازر التي تطال الابرياء في غزة ولبنان.

واشار قائد بحرية الحرس الثوري الى، ان الغربيين يسعون لتبرير تواجدهم في المنطقة، ولذلك يطرحون موضوع الجزر.