قائد الثورة: قوتنا مقارنة بفترة الحرب المفروضة باتت أكبر بـ 100مرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نص تصريحات قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي في اجتماع منظمي المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى 9800 شهيد في محافظة كرمانشاه، والذي عقد في ٧ اكتوبر، تم نشرها اليوم الخميس في مكان انعقاد المؤتمر في كرمانشاه.

وفي هذا اللقاء وصف آية الله الخامنئي كرمانشاه بأنها مكان التقاء وتعايش شريف لمختلف القوميات والأديان، وشعبها كحرس حدود صادقين ومخلصين لإيران، كما اكرم مكانة آية الله أشرفي أصفهاني، الإمام جمعة الشهيد في كرمانشاه، وقال: "شعب وشباب كرمانشاه، كما يعبرون انفسهم، حقا ابطال شجعان ومستعدون للدفاع عن البلاد وحمايتها، وقد أظهروا هذه الصفة في أوقات مختلفة، بما في ذلك في الدفاع المقدس والوقوف ضد عدوان نظام البعث، وأيضا قبل ذلك في المواجهة مع الانفصاليين الخونة".



وبطرح التساؤل ما هو واجبنا اليوم تجاه تراث وذكرى الشهداء وتضحياتهم وشجاعتهم، قال قائد الثورة: "إن حاجة الوطن اليوم إلى روح الرسالة وأسلوب العيش الأمين لهؤلاء الشباب المخلصين ليست أقل مما كانت عليه أثناء الحرب المفروضة، لأن الحرب يومها كانت حرب عتاد وكان الأمر واضحا، أما حرب اليوم فهي حرب مشتركة".



وأشار سماحته إلى تعقيد مؤامرات العدو التي تتمثل في مزيج من الجوانب المادية والبرمجية لمهاجمة إيران، وأضاف: "إنهم اليوم يستخدمون الأسلحة النارية والعمليات النفسية والأسلحة الثقافية لمواجهة الجمهورية الإسلامية"، مستطردا بقوله: "طبعا الآن اصبحنا أقوى من فترة الحرب المفروضة 100مرة وإمكانيات البلاد لا يمكن مقارنتها بذلك الوقت، لكن مجرد التواجد في المجال العسكري وإحراز تقدم جيد في هذا المجال لا يكفي، بل يجب أيضًا أن يتم العمل الفعال على القلوب والعقول واللغات وثقافة الناس".



وأشار إلى دافع الشباب للدفاع عن الوطن خلال الحرب المفروضة، كما اعتبر الشباب العنصر الأساسي في مواجهة الأعداء وفي الدفاع عن المظلومين اليوم وقال: "ينبغي لشباب اليوم أن يتعرفوا بعمق على قيمة وأهمية عمل الشهداء وسماتهم البارزة والمتميزة مثل الإخلاص والتسامح والتفاني والسلوك الإسلامي والديني لمقاتلينا مقارنة بجنود الدول الأخرى المنفلتين والناهبين".



ورأى آية الله الخامنئي أنه من الضروري قياس مدى فعالية الإنتاج الثقافي والفني وأكد: "الروح التي تحكم جميع الأنشطة يجب أن يكون لها تأثير ومخرجات، وخاصة في جيل الشباب، ويجب أن تتحققوا وتروا مدى فعالية أعمالكم على الشباب".



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