بزشكيان: من مكاسب المشاركة في قمة بريكس بناء الوحدة لمواجهة الاحادية القطبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان قال في تصريحات ادلى بها للصحفيين الايرانيين في مطار قازان الدولي قبيل توجهه الى طهران: ان مكاسب مشاركته في قمة مجموعة بريكس، تتمثل في اجراء محادثات بهدف بناء الوحدة والانسجام بين الدول في مواجهة الشمولية والاحادية القطبية التي تنادي بها أمريكا وبعض الدول.

واضاف ان جهود الوفد الايراني والدول الاعضاء في بريكس ركزت على ايجاد مخرج من الاحادية القطبية في العالم.

واشار الى لقاءاته الثنائية على هامش قمة قازان قائلا انه عقد لقاءات ومحادثات مع قادة الدول الاعضاء في بريكس تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والامنية معها.

وعن مكاسب لقائه الرئيس الروسي الذي كرر دعوته للرئيس بزشكيان لزيارة روسيا قال رئيس الجمهورية انه بناء على ذلك سيتم اعداد جميع مذكرات التفاهم على جدول اعمال التعاون بين البلدين استعدادا لزيارته الى موسكو للتوقيع عليها جميعا.