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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٩ ص

اتفاقيات إيران مع دول بريكس واوراسيا تساهم بشكل كبير في ازدهار تجارتها

اتفاقيات إيران مع دول بريكس واوراسيا تساهم بشكل كبير في ازدهار تجارتها

قال نائب رئيس ترويج الأعمال الدولية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية: إن اتفاقيات إيران والتجارة الحرة مع دول بريكس والدول الأعضاء في أوراسيا تطورت وساهمت في ازدهار التجارة الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "محمد صادق قنادزاده" عن تعزيز وتطوير التجارة الإيرانية: إيران لديها تفاعل جيد مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبريكس، ومع تطور هذه العلاقات السياسية والاقتصادية نشهد طفرة في الصادرات والواردات.

وأضاف: تجارة إيران مع الدول الأوراسية تشمل المدخلات والسلع الأساسية والسلع ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار قنادزاده إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تستورد 400 مليار دولار سنويا،قائلا: يمكن لإيران استخدام هذه القدرة السوقية وتوريد السلع التي تحتاجها هذه الدول وزيادة وجهات التصدير.

وأكد: إن تطوير العلاقات الاقتصادية يتطلب توفير البنية التحتية في مختلف المجالات، خاصة في مجال النقل والتمويل والعملة.

وفي إشارة إلى أهمية التطوير اللوجستي، قال قنادزاده: يجب تطوير الخدمات في مجال النقل لتلبي احتياجات هذا المجال.

وأضاف: مع تنفيذ الاتفاقيات التجارية، فإن 87 بالمئة من البضائع المتداولة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي ستخضع للتجارة الحرة.

وذكر أنه بموجب اتفاق إيران مع الدول الأعضاء في أوراسيا، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وهذا الاتحاد وهي قيد المراجعة في البرلمان،قائلا: سيتم عرض هذه الاتفاقية قريبا على المنتدى العام، في حين أن برلمانات الدول الثلاث الأعضاء في اتحاد اوراسيا صادقت على هذه الاتفاقية.

/انتهی/

رمز الخبر 1949945

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