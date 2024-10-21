مسؤول: بزشكيان سيلقى 3 كلمات خلال اجتماعات بريكس ويلتقى نظيره الروسي والصيني والهندي والمصري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون السياسية، محمد مهدي سنائي، اليوم الاثنين في منشور له على منصة اكس : ان رئيس الجمهورية سيشارك، خلال الفترة من 22 الى 24 تشرين الاول / اكتوبر الجاري، في اجتماع قمة الـ "بريكس"، باستضافة مدينة قازان (مركز جمهورية تتارستان) الروسية.

واوضح هذا المسؤول : ان قمة بريكس ستعقد على مدى يومين بمحورية "تعزيز التعددية القطبية"، وبمشاركة قادة الدول الاعضاء، مضافا الى انعقاد اجتماع "بريكس بلس"، بمشاركة الاعضاء ونحو 30 دولة ومنظمة اخرى تحت عنوان "بريكس والجنوب العالمي".

وتابع سنائي : ان الدكتور بزشكيان سيلقي 3 كلمات خلال الاجتماعات المتفرقة لمجموعة بريكس، كما سيعقد لقاءات مع رؤساء روسيا والصين والهند ومصر، وعدد من قادة الدول الاخرى بهدف توسيع العلاقات الثنائية.

وحول اهمية حضور ايران في هذه القمة، صرح رسائي : ان المشاركة في هذا الاجتماع نظرا للظروف الحرجة الراهنة، يحظى باهمية من حيث تشريح المواقف العالمية والدفع بالدبلوماسية الاقليمية.