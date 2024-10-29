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٢٩‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:١٦ م

تدشين 5 مراكز ثقافية ومتحف الدفاع المقدس بحضور الرئيس الايراني

تدشين 5 مراكز ثقافية ومتحف الدفاع المقدس بحضور الرئيس الايراني

تم صباح اليوم، بحضور الرئيس الايراني ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، افتتاح خمسة مراكز ثقافية ومتحف الدفاع المقدس، في المتحف الوطني للثورة الإسلامية والدفاع المقدس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اليوم (الثلاثاء) افتتاح خمسة مراكز ثقافية ومتحف الدفاع المقدس بحضور فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان واللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، في المتحف الوطني للثورة الإسلامية والدفاع المقدس.

وفي هذا الحفل شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مراكز المحافظات في عموم البلاد، العميد "بهمن كاركر" رئيس مؤسسة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس، ونواب ومدراء مؤسسة المحافظة على الآثار ونشر القيم الدفاعية المقدسة ولفيف من المديرين والمسؤولين العسكريين وأسر الشهداء.

وتم افتتاح المراكز الثقافية الخمسة المذكورة ومتحف الدفاع المقدس في محافظات قزوين وزنجان وكيلان وكلستان ولرستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1950135

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