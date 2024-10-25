إيران تدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني لاستهداف الصحفيين في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي على حساب المستخدم الخاص به على منصة اكس الاجتماعية: مثال آخر على جريمة الحرب الوحشية التي ترتكبها إسرائيل هو الاستهداف المتعمد لمقر اقامة الصحفيين في جنوب شرق لبنان، صباح الجمعة، والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة هم مصور الميادين غسان نجار، وزميله مهندس البث المباشر محمد رضا، ومصور قناة المنار وسام قاسم، وهذه الجريمة مدانة بأشد الطرق.

وأضاف: لقد قتل الكيان الإسرائيلي 180 صحافياً وإعلامياً في العام الماضي وحده.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: أن الصحفيين والإعلاميين محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وخاصة المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول بشأن حماية الصحفيين العاملين في مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاع المسلح.

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