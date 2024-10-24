الخارجية الايرانية: الامم المتحدة فقدت فعاليتها بسبب امريكا ودعمها للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي هامانة اليوم الخميس في منشور على منصة "اكس": "يصادف اليوم، يوم الأمم المتحدة لعام 2024، وكذلك مرور 384 يوما على الابادة الجماعية المستمرة في غزة".



واضاف: "ان الامم المتحدة التي تاسست في 24 اكتوبر 1945 لانقاذ الاجيال المستقبلية من كارثة الحروب والقسوة والنهوض بسلطة القانون والعدالة، تحولت اليوم الى منظمة غير فاعلة وعاجزة عن اتخاذ اي اجراء جماعي مؤثر لوقف الابادة الجماعية المروعة في غزة واعتداءات الكيان الاسرائيلي على لبنان".



واعرب بقائئ عن الاسف لان المنظمة الدولية وعلى خلفية الدعم الامريكي السافر ومن دون قيد او شرط للكيان المحتل، تفقد الحكمة من تاسيسها، وقد تجرأت اسرائيل لدرجة انها قتلت 230 موظفا للامم المتحدة في اقل من سنة واحدة، واعلنت الامين العام عنصرا غير مرغوب فيه، ومزقت ميثاق الامم المتحدة ولا تكترث بامر محكمة العدل الدولية لوقف الابادة الجماعية، وتزيد من شدة ونطاق فظاعاتها يوما بعد يوم.



وخلص الناطق باسم الخارجية الى القول ان الامم المتحدة، ليست فقط امريكا، بل ان الدول المسؤولة الاعضاء في المنظمة الدولية، يجب ان تتخذ اجراء من اجل كبح جماح الكيان الاسرائيلي المثير للحروب.



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