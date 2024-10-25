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٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٧:٠٢ م

رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني يدين جريمة الكيان الصهيوني بحق الصحفيين

رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني يدين جريمة الكيان الصهيوني بحق الصحفيين

أصدر رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بيمان جبلي، رسالة استنكر فيها الجريمة الهمجية التي ارتكبها الکیان الصهيوني اليوم لاستشهاد ثلاثة مراسلين إعلاميين لشبكتي الميادين والمنار خلال اعتداء الاحتلال الصهيوني على مقر اقامة الصحفيين في "حاصیبا" في لبنان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيمان جبلي في رسالته: أهنئ وأعزي استشهاد الصحفيين في جنوب لبنان الى زملائنا الإعلاميين.

وقال جبلي أظهر هذا الحدث مرة أخرى أن وسائل الإعلام التابعة لحركة المقاومة، من خلال وجودها في النقطة الصحيحة من التاريخ عندما تروي الموقف الشجاع للمجاهدين، أصبحت مصدر فضيحة للصهاينة ومؤيديهم الغربيين لدرجة أن أعدائهم يستهدفونهم من أجل إسكات صوت الحقيقة الذي يجري في لبنان والأراضي المحتلة.

إن دماء العشرات من الصحفيين الشهداء في فلسطين ولبنان، الذين سلاحهم الوحيد الكاميرات والميكروفونات والأقلام والورق، ستكون حقا أكثر تدميرا من الرصاص والصواريخ، وستدمر أكاذيب وتشويهات العدو الصهيوني القاسي والهمجي والمجرم، ولا شك أن الطريق المشرق للإعلام المقاومة مع تألق النجوم الساطعة للشهداء الصحفيين سيكون أكثر إشراقا من أي وقت مضى.

/انتهى/

رمز الخبر 1949963

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