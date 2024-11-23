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٢٣‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٣١ م

189 صحفي استشهدوا في غزة

189 صحفي استشهدوا في غزة

اعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له أن ارتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية حرب السابع من اكتوبر العام الماضي حتى الأن إلى 189 شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اعلن في بيان له أنه ارتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ بداية حرب السابع من اكتوبر العام الماضي حتى الأن إلى 189 شخص.

وتم الإعلان عن هذه الاحصائية بعد استشهاد الصحفي "وائل إبراهيم ابو وقفة" في راديو القرآن.

وادان البيان استهداف الكيان الصهيوني واغتياله للصحفيين الفلسطينيين وحمله مسؤولية ارتكاب هذه الجرائم.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال ومحاكمته في المحاكم الدولية على جرائمه المستمرة ووقف القتل والإبادة الجماعية وإيقاف اغتيال الإعلاميين والضغط عليهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1951108
شیرین سماره

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