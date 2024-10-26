العراق يستنكر ويدين بأشدّ العبارات العدوان الاسرائيلي على ايران

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي في بيان، إن “الكيان الصهيوني الغاصب يواصل سياساته العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة، ومنهج الاعتداءات السافرة، التي يرتكبها دون رادع، وهذه المرّة يوجه يد العدوان نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما اقترفه من اعتداء جوي فجر اليوم على أهداف إيرانية”.

وأضاف ان “العراق سبق أن حذر من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي على السلوك الصهيوني الوحشي، تجاه أهلنا في فلسطين، واعتداءاته على لبنان وسوريا، وكذلك العدوان الجديد على إيران”.

وتابع العوادي: “العراق يستنكر ويدين بأشدّ العبارات الواضحة هذا العدوان”، مجددا “تضامنه ووقوفه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والموقف الثابت والمبدئي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والعمل الإقليمي والدولي الشامل على دعم الاستقرار في المنطقة”.

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