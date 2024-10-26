شهباز شريف: باكستان تقف إلى جانب إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب شهباز شريف اليوم على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي X : نشعر بقلق بالغ إزاء العمل العدواني الأخير الذي قامت به "إسرائيل" علی إيران.

وأكد: أن باكستان تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجيرانها الآخرين من أجل السلام والأمن من خلال إدانتها بشدة لعدوان الکیان الصهيوني.

وأضاف شهباز شريف: إن مثل هذه التصرفات لا تشكل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين فحسب، بل إنها تنتهك أيضا مبادئ السيادة والقوانين الدولية.

وذكر: نطلب من جميع الأطراف ضبط النفس لمنع المزيد من تصعيد التوترات.

کما أدانت وزارة الخارجية الباكستانية الاستهداف العسكري الصهيوني لإيران ووصفته بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنهاء جرائم "إسرائيل".

هذا واصدر مقر الدفاع الجوي الايراني بيانا حول العدوان الصهيوني على عدة نقاط عسكرية في البلاد فجر اليوم السبت والتصدي له بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي.

وجاء في إعلان العلاقات العامة للدفاع الجوي الايراني: نعلن للشعب الايراني الابي، انه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة من قبل مسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب القيام بأي عمل مغامر، فقد قام هذا الكيان المزيف هذا الصباح، في خطوة مثيرة للتوتر، بمهاجمة مراكز عسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما تم اعتراض هذا العمل العدواني ومواجهته بنجاح من قبل المنظومة الشاملة للدفاع الجوي، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض النقاط، ويجري التحقيق في أبعاد الحادث.

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